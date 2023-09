Apples spektakuläre Keynote 'Wonderlust': Das sind die geleakten Details

Das Ganze ähnelt einem lang ersehnten Hollywood-Blockbuster: Wenn Apple zu einer seiner groß inszenierten Keynotes einlädt, verfolgen Millionen von Tech-Interessierten das Mega-Event live vor den Bildschirmen. Wer eine persönliche Einladung erhält, darf sogar live vor Ort mit dabei sein und zum ringförmigen Apple Park im kalifornischen Silicon Valley anreisen. Dieses Jahr steht das Event unter dem Titel Wonderlust und findet am heutigen Dienstagabend ab 19 Uhr (MESZ) statt. Der Konzern überträgt die Präsentation sowohl auf seiner Homepage als auch auf YouTube. Ob sie wirklich so spektakulär wird wie von manchen antizipiert, bleibt abzuwarten: In den vergangenen Monaten sind bereits zahlreiche Details geleakt worden.

Die wahrscheinlich größte Neuerung dürfte ein USB-C-Anschluss für die jüngste iPhone-Generation 15 sein. Bisher setzt das Unternehmen bei seinen Smartphones auf den proprietären Lightning-Anschluss. Hinter dem Highlight steckt der mit ziemlicher Sicherheit nicht ganz freiwillige Wechsel: Ab Herbst 2024 müssen alle in der EU verkauften Smartphones und Tablets zwingend über eine USC-Schnittstelle verfügen. Die neue Vorschrift soll dabei helfen, Elektroschrott zu vermeiden.