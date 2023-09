Preisverfall erschüttert den deutschen Immobilienmarkt

Besonders ausgeprägt war der Preisverfall in den Großstädten Deutschlands, wie Destatis am Freitag mitteilte. In den ländlichen Regionen fielen die Preisrückgänge mit sieben Prozent für Eigentumswohnungen und 8,1 Prozent für Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zum Vorjahresquartal hingegen moderater aus. In den sieben größten deutschen Metropolen – Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf – musste für Eigentumswohnungen 9,8 Prozent und für Häuser 12,6 Prozent weniger bezahlt werden als im Vorjahresquartal.



Nach einem langen Boom in Zeiten extrem niedriger Kreditkosten wurde der Immobiliensektor durch die beispiellose geldpolitische Straffung der Europäischen Zentralbank und die Ungewissheit über neue energiepolitische Vorschriften hart getroffen.

Die negative Entwicklung folgt auf einen jahrelangen Boom, betonte Ökonom Martin Güth von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dem Handelsblatt sagte er: "Günstig sind Wohnungen daher immer noch nicht und aufgrund der gestiegenen Zinsen auch für immer weniger Haushalte noch erschwinglich."

Der Experte rechnet zwar mit weiter sinkenden Preisen, allerdings dürfte sich der Preisverfall verlangsamen: "Der Markt ist eng, Wohnraum ist knapp. Wohnen bleibt daher teuer - egal ob zur Miete oder als Eigentum."

Die Aktien kleinerer deutscher Immobilienunternehmen gaben nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich nach: DIC Asset (-2,65 %), publity AG (-0,7 %), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz (-3 %), PATRIZIA (-2,83 %) und ADLER Real Estate (-0,7 %) liegen allesamt im Minus. Die Aktien der großen deutschen Immobilienkonzerne von Vonovia (+1,43%) und Deutsche Wohnen (+0,17%) notieren dagegen leicht im Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion