Atlas Lithium erweitert Expertise im Bereich Lithiumexploration mit der Ernennung von Chief Geologist James Abson

Mit über 29 Jahren vielseitiger Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Mineralexploration verfügt Herr Abson über enormes Know-how, das er in unterschiedlichen Schlüsselpositionen erworben hat – vom Vice President of Exploration bis hin zum Managing Director mehrerer börsennotierter Unternehmen. Insbesondere war er sowohl an der geologischen Exploration als auch an der allgemeinen technischen und finanziellen Bewertung unterschiedlicher Hartgestein-Lithiumprojekte in allen Teilen der Welt beteiligt, einschließlich des Lithiumprojekts Arcadia in Simbabwe, das im April 2022 für einen Wert von über 530 Millionen USD verkauft wurde. Zuletzt fungierte Herr Abson als Chief Geologist und Exploration Manager für die Mine Bikita Minerals, die größte Lithiummine in Simbabwe, wo er in erster Linie für die Exploration von Hartgesteinsressourcen (einschließlich Spodumen, Lepidolith, Petalit, Pollucit und Tantal) sowie für die Erweiterung der Reserven in der Grube verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus hat er Standortbesichtigungen und Bewertungen von Lithiumprojekten in mehreren Ländern durchgeführt, einschließlich Simbabwe, Südafrika, Namibia, Kenia, der Demokratischen Republik Kongo, Afghanistan, Brasilien und Kanada. Die umfassende Erfahrung von Herrn Abson bei der Besichtigung und Analyse von Lithiumprojekten in allen Teilen der Welt verschafft ihm ein globales Verständnis der Lithiumindustrie.

Bei Atlas Lithium wird Herr Abson sein umfassendes Know-how einsetzen, um das Explorationsprogramm des Unternehmens zu leiten und zu verbessern – nicht nur beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Neves, das hinsichtlich des Abbaus von Spodumen und der Produktion von Lithiumkonzentrat erschlossen wird, sondern auch bei den beträchtlichen Beteiligungen des Unternehmens an anderen Lithiummineralrechten in Brasilien.