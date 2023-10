FRANKFURT (dpa-AFX) - Der moderat freundlich in die Woche gestartete Dax dürfte am Dienstag zunächst nur wenig vorankommen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 250 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet.

Dank der bisher ausgebliebenen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zeigen sich die Märkte bisher relativ stabil. Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen halten die Kampfhandlungen aber an. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag reist am Tag darauf auch US-Präsident Joe Biden nach Israel.