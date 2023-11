FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zugelegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,69 Prozent bei 14 912,71 Punkten. Damit steht er weiter klar über seinem in der Vorwoche erreichten Tief seit März bei 14 630 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte zuletzt ein Plus von 0,19 Prozent auf 24 085,46 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Den Oktober hatte der Dax mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet. Es war der dritte Verlustmonat in Folge gewesen. Die geopolitischen Sorgen zusammen mit hohen Renditen am Anleihemarkt gelten als die Hauptgründe für die Verluste am Aktienmarkt.