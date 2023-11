"Seitdem haben wir etwa das 20-fache unseres Geldes verdient und werden es in den nächsten sieben, acht oder neun Jahren noch einmal verfünffachen. Wir arbeiten weiter daran, das Unternehmen zu erforschen und wir sind überzeugt, dass [andere Autohersteller] nicht das tun können, was sie tun." Barons Prognose impliziert eine Marktkapitalisierung von etwa 3,5 oder vier Billionen US-Dollar auf der Grundlage der jüngsten Kurse.

"Ich habe Elon im Jahr 2010 kennengelernt. Er ist ein Mensch, der von seiner Mission getrieben wird", sagt der langjährige Tesla-Bulle in einem MarketWatch-Interview. Baron sei anfangs nicht sicher gewesen, ob Musk erfolgreich sein würde, aber er wurde ca. 2014 überzeugt und begann in Tesla-Aktien zu investieren.

Musk twitterte, dass diese Bewertung möglich sei, wenn das Unternehmen "mehrmals einen Volltreffer landen kann". Die Volltreffer, die Tesla braucht, sind laut Barron‘s die Entwicklung einer vollständig selbstfahrenden Technologie, die Markteinführung des lang erwarteten Cybertrucks und die Entwicklung eines preisgünstigeren EV-Modells.

Noch bullisher ist Ron Baron in Bezug auf Space Exploration Technologies, besser bekannt als SpaceX. Das weltweit größte Unternehmen für Raketenstarts und seine große Satelliten-Internet-Tochtergesellschaft sind nach wie vor nicht notiert, aber Baron geht davon aus, dass SpaceX innerhalb der nächsten drei Jahre an die Börse gehen werde. Baron investierte vor einigen Jahren etwa 700 Millionen US-Dollar in SpaceX.

"Wir denken, dass es bis 2030 wahrscheinlich 500 oder 600 Milliarden US-Dollar wert sein wird. Und dann, in den 2030er Jahren, erwarte ich, dass wir das Zehnfache unseres Geldes verdienen werden. Wir können also in den nächsten 15 oder 20 Jahren das 30- bis 50-fache unseres Geldes mit SpaceX verdienen", so Baron. Und weiter: "Ich denke, SpaceX hat die Chance, in den 2030er Jahren sogar größer zu sein als Tesla."

Tesla hat am 18. Oktober enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die gesamte E-Auto-Branche hat zu kämpfen. Das Verkaufswachstum von Elektrofahrzeugen ist zwar stark, verlangsamt sich aber, und angesichts der aktuellen Nachfrage kommen zu viele Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion