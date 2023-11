DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach einer bislang erneut positiven Woche könnte neu entfachte Zinsangst den Dax am Freitag von seiner Erfolgsspur abbringen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,66 Prozent auf 15 251 Punkte. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Die Federal Reserve (Fed) ist nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Powell versicherte, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte, dies zu tun. Nach den jüngsten US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie Aussagen von Fed-Offiziellen waren die Finanzmärkte eigentlich davon ausgegangen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist.

USA: - VERLUSTE - Die Zinsangst ist an die Wall Street zurückgekehrt und hat am Donnerstag für Verluste gesorgt. Der Dow Jones Industrial fiel im späten Handel stärker ab und schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent auf 33 891,94 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 4347,35 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 fiel um 0,82 Prozent auf 15 187,90 Punkte. Auslöser der neuen Zinsbefürchtungen waren Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, wonach die Federal Reserve nicht völlig davon überzeugt ist, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag leicht nachgegeben. Nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bleibt es unsicher, ob in den USA der Zinsgipfel bereits erreicht ist. Dies dämpft weltweit die Stimmung an den Aktienmärkten. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den Gewinnen am Vortag 0,2 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im späten Handel mit 1,5 Prozent noch deutlicher und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,7 Prozent ein.

^

DAX 15352,54 0,81

XDAX 15280,23 0,41

EuroSTOXX 50 4229,20 1,21

Stoxx50 3907,03 0,59



DJIA 33891,94 -0,65

S&P 500 4347,35 -0,81

NASDAQ 100 15187,90 -0,82°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,92 0,10%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0667 0,03

USD/Yen 151,39 0,01

Euro/Yen 161,49 0,04°



ROHÖL:



^

Brent 80,43 0,42 USD

WTI 76,06 0,32 USD°

/jha/