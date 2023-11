Tipp aus der Redaktion : Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

Auf dem deutschen Aktienmarkt werden die neuen Daten ebenfalls gut aufgenommen. "Der DAX vollzieht kurzzeitig einen Freudensprung über die Kursmarke von 15.550 Punkten und könnte damit bereits den Beginn einer potentiellen Jahresendrallye eingeläutet haben. Die Marktteilnehmer stürzen sich auf die zyklischen Unternehmen und lassen die Bank-Aktien vorerst unbeachtet liegen. Das Zinsgespenst hat an Schrecken verloren und nimmt an Intensität in den Finanzmärkten ab. Nun darf gespannt auf das morgige wichtige geopolitische Treffen zwischen den USA und China gewartet werden", folgert Marktexperte Andreas Lipkow.

Wie die US-Verbraucherpreise für den Oktober einzuordnen sind und ob es den Druck für weitere Zinsanhebungen nimmt, bespricht Aktienexperte Markus Weingran in seiner heutigen Sendung. Hier geht es zur wO Börsenlounge.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion