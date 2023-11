Siemens hat im vierten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen und einen Rekordgewinn erzielt. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, während der industrielle Gewinn um sieben Prozent auf 3,4 Milliarden Euro anstieg. CEO Roland Busch bezeichnete das Fiskaljahr 2023 als "Jahr der Rekorde". Für das kommende Jahr erwartet Siemens jedoch ein geringeres Umsatzwachstum von vier bis acht Prozent. In der Sparte für industrielle Automatisierung könnten die Umsätze sogar stagnieren. Dennoch ist die Auftragspipeline mit 111 Milliarden Euro gut gefüllt und die Nachfrage könnte in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wieder anziehen, insbesondere in China. Siemens plant zudem, die Sparte für Motoren und Großantriebe Innomotics als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen oder zu verkaufen.