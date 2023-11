In Panama muss First Quantum Minerals seit geraumer Zeit um die Kupfermine Cobe bangen. Cobe steuert 5 % zum BIP Panamas und 1 % zur weltweiten Kupferproduktion bei.

So hohe Gehalte sind recht selten, sinken doch die Erzgehalte neuer Bergbauprojekte im langfristigen Trend. Die hohen Erzgehalte des Multi-Metall-Projekts sind allerdings nicht der einzige Grund, der CEO Aleksandar Mišković vom Erfolg des Projekts überzeugt: Viogor Zanik befindet sich in Bosnien-Herzegowina und damit in einer als rechtssicher und politisch stabil geltenden Region.

Lateinamerika ist ein Schwergewicht im globalen Metallbergbau. Doch die Entwicklungen in Mexiko, Chile, Panama und Co. in diesem Jahr offenbaren schonungslos: Die Situation für Explorer und Minenbetreiber verschlechtert sich deutlich und auf Dauer. Bergbauprojekte in Europa könnten dadurch aufgewertet werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer