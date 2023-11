Nvidia übertrifft Erwartungen im Q3 und verdreifacht Umsatz - Analysten sehen Wachstumspotenzial trotz Bedenken

Allerdings ist die Aktie nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts um etwa 2,5 Prozent gefallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt jedoch bei rund 650,60 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 33,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz treibt das Geschäft von Nvidia weiter an. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von über 18 Milliarden Dollar erzielen, was drei Mal so hoch ist wie im Vorjahr. Der Gewinn stieg von 680 Millionen Dollar auf 9,2 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Geschäftsquartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar.

Allerdings räumt das Unternehmen ein, dass das Geschäft in China aufgrund der erweiterten Lieferbeschränkungen erheblich zurückgehen wird. Chinesische Unternehmen sind große Käufer von Nvidias KI-Chips. Die US-Regierung hat die Beschränkungen für Ausfuhren nach China auf die bisher dorthin verkauften Nvidia-Technologien ausgeweitet. Nvidia betont jedoch, dass das Geschäft in anderen Ländern den Rückgang in China mehr als ausgleichen wird.

Die Nvidia-Aktie verlor nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts zunächst rund vier Prozent, erholte sich jedoch später und schloss mit einem moderateren Minus von 1,74 Prozent.

Die US-Bank JPMorgan hat nach den Quartalszahlen das Kursziel für Nvidia angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe die Markterwartungen klar übertroffen, so der Analyst. Trotz der Auswirkungen der US-Exportkontrollen sei die Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren massiv gestiegen.

Insgesamt lässt die Dynamik des Wachstums von Nvidia etwas nach, was sich auch in den Prognosen für das nächste Quartal zeigt. Dennoch sind Analysten weiterhin optimistisch und sehen Potenzial für das Unternehmen. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Beschränkungen für Chipexporte nach China. Die Aktie von Nvidia hat nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts anfangs an Wert verloren, sich jedoch später wieder erholt.

