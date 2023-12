Troy fügt Projekt Lake Owen in Wyoming neue Claims hinzu

4. Dezember 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / - Troy Minerals Inc. („Troy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass dem Projekt Lake Owen im US-Bundesstaat Wyoming nach einer ersten Runde an geologischen Kartierungen neue Claims hinzugefügt wurden.

Das Unternehmen hat einen ersten Programmdurchlauf mit geologischen Kartierungen und Probenahmen auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen, woraufhin es der südlichen Grenze des Konzessionsgebiets weitere Claims angefügt hat (Abbildung 1 und 2).

Abbildung 1: kürzlich durchgeführte geologische Kartierungen auf dem Projekt Lake Owen von Troy

Abbildung 2: Letzter Stand der Claims von Troy auf dem Projekt Lake Owen mit 9 zusätzlichen Claims, die den proterozoisch-archäischen Kontakt abdecken.

„Die Ergänzung unseres Claim-Blocks um 9 Claims wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir eine robuste Landposition über und in den Kontakt zwischen dem proterozoischen Lake-Owen-Komplex (geschichtete mafische Intrusion) und dem archäischen Wyoming-Kraton aufnehmen“, so Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. „Unsere zeitnahen Ziele, die geschichteten mafischen Intrusionen auf Vanadium- und Titanmineralisierung zu untersuchen, beinhalten auch eine „riffartige“ PGE-Mineralisierung, die bei historischen Arbeiten und Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Chevron festgestellt wurde, sowie das Potential basaler massiver Cu- und Ni-Sulfid-Mineralisierung entlang des proterozoisch-archäischen Kontakts. Weiterhin haben kürzlich erfolgte Kartierungen Aufschlüsse an archäischem Gneis, Metasedimenten und Metavulkaniten innerhalb der archäischen Kontaktlithologie gezeigt“, fügte er hinzu.

Das Projekt Lake Owen (zuvor SW2) ist ein geschichteter mafischer Intrusionskomplex des Proterozoikums mit einer langen Geschichte der Exploration auf Platingruppenelemente. Der Lake-Owen-Komplex ist von seiner Art her mit dem Stillwater-Komplex sowie dem Merensky Reef in Südafrika vergleichbar und ist ein hoch aussichtsreiches, in Nordamerika basiertes Zielgebiet mit einem Potential an bedeutender Vanadium-, Titan- und PGE-Mineralisierung von einer Milliarde und mehr metrischen Tonnen.