Trotz der aktuellen Rekordhochs an den Aktienmärkten warnen Experten vor einer möglichen Rezession. CNBC Pro hat daher Empfehlungen von Finanzberatern und Anlageexperten eingeholt, wie man 250.000 US-Dollar in den nächsten fünf Jahren anlegen sollte. Für konservative Anleger empfiehlt Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Advisors, eine Aufteilung von 60% in Aktien und 40% in Anleihen. Paul Gambles, geschäftsführender Gesellschafter der MBMG Family Office Group, empfiehlt Anlegern mit mittlerem Risiko eine Übergewichtung von Aktien und Neutralität bei Anleihen. James McManus, Chief Investment Officer der zu JPMorgan gehörenden Investmentplattform Nutmeg, rät Anlegern mit mittlerem bis hohem Risiko zu einer leicht übergewichteten Position bei Aktien und einer neutralen Position bei Anleihen, wobei er eine Erholung der USA erwartet und von Regionen wie Europa und Asien-Pazifik abrät.