Appian als führender Anbieter von Software für digitale Prozessautomatisierung eingestuft

In dem Bericht heißt es: „Der DPA-Markt hat sich in Richtung des unteren Endes des Pools bewegt. Das KI-gestützte Potenzial hat die Verantwortung auf professionelle Entwickler:innen und anspruchsvollere, aber transformative Anwendungsfälle verlagert". Der Bericht schlussfolgert aus diesen Trends, dass Kunden Anbietern danach evaluieren sollten, ob sie bei den wichtigsten DPA-„Deep Needs" Spitzenwerte erzielen. Diese sind laut Bericht:

Tiefgehende DPA-Anwendungsfälle erfordern eine starke Orchestrierungsebene. Die Fähigkeit, Cloud- und lokale Endpunkte wie APIs, Robotic Process Automation (RPA)-Bots, Microservices und Unternehmensanwendungen zu erstellen, zu visualisieren und zu verwalten, wird zur Voraussetzung. DPA-Governance: Die für Geschäftsanwender:innen entwickelten Tools zur Erstellung von Automatisierungen haben den Bedarf an strukturierten Regel- und Koordinationssystemen erhöht. Unternehmen können von einem bewährten Prozesssystem profitieren.

Die für Geschäftsanwender:innen entwickelten Tools zur Erstellung von Automatisierungen haben den Bedarf an strukturierten Regel- und Koordinationssystemen erhöht. Unternehmen können von einem bewährten Prozesssystem profitieren. Unterstützung für künftige Automatisierungsstrukturen: DPA ist gut positioniert, um die Anforderungen an die Orchestrierung von Prozessen der nächsten Generation zu erfüllen. Diese werden eine hybride Belegschaft aus AWAs und Menschen zentral anzeigen, verwalten und ihnen Aufgaben auf der Grundlage von Daten aus laufenden Prozessen zuweisen. KI-gestützte Transformation, Datenintegration und Endpunktmodellierung werden an Bedeutung gewinnen.

Weiter heißt es in dem Bericht zum Leader-Ranking von Appian: „Durch strategische Übernahmen in den Bereichen RPA und Process Mining verfügt Appian über eine umfassende Plattform zur Prozessautomatisierung ohne nennenswerte Schwächen."

Neben der besten Platzierung in der Kategorie „Current Offering" erhielt Appian die höchstmögliche Punktzahl für das Kriterium „Adjacent Automation Support", eine der höchsten Punktzahlen für die Kriterien „Ability to Meet and Govern Use Cases" und „Automation Fabric Support" sowie die höchste Punktzahl für die Kriterien „App Deployment" und „Ops Tools and Features". In der Kategorie Strategie erhielt Appian die höchstmögliche Punktzahl für die Kriterien „Vision und Partner Ecosystem".

Ebenso wird erwähnt: „Referenzkunden haben das schnelle Prototyping auf der Kernentwicklungsplattform und den Kundenservice als wertvolle, nicht kostenpflichtige Ressourcen hervorgehoben. Appian eignet sich für Unternehmen, die DPA-Implementierungen mit mittlerer bis hoher Komplexität durchführen möchten."

„Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung bei der Lösung der schwierigsten Prozessherausforderungen für die weltweit größten Unternehmen und Regierungsorganisationen", kommentiert Malcolm Ross, Senior Vice President of Product Strategy bei Appian. „Unsere Automatisierungssuite in Kombination mit unserer integrierten Data Fabric, nativer privater KI und branchenführender Low-Code-Architektur macht die „Appian AI Process Platform" zur besten Wahl für die Automatisierung komplexer digitaler Prozesse ."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

