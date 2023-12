DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Der Dax könnte seine Rekordjagd zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,1 Prozent höher auf 16 783 Punkte. Damit läge er am Montag minimal über dem Höchststand vom Freitag bei 16 782 Punkten. Bisher hat die Jahresendrally den Dax um fast 15 Prozent nach oben getragen. "Ohne Korrektur geht es nicht", damit warnte der charttechnische Analyst Christoph Geyer in seinem Wochenausblick aber vor einem Rückschlag. "Auch der schönste und stabilste Aufwärtstrend ist nicht auf Dauer mit dieser Dynamik durchzuhalten", schrieb er. Es stehe eine Woche bevor, die nach der Saisonalität "mit höchster Wahrscheinlichkeit einen kurzen Knick" bringen werde.

USA: - MODERATE GEWINNE - Auf den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November haben die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,36 Prozent auf 36 247,87 Punkte zu. Er erreichte kurz vor der Schlussglocke einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober war die Rally in dieser Woche ins Stocken geraten. Auf Wochensicht trat der Dow quasi auf der Stelle.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Chinas haben am Montag nach tristen Konjunkturdaten nachgegeben. So rutschte die Wirtschaft des Landes im November weiter in die Deflation. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt knapp in der Gewinnzone, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,2 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 erholte sich indes um 1,5 Prozent.

DAX 16759,22 0,78% XDAX 16783,27 0,81%

EuroSTOXX 50 4523,31 1,11%

Stoxx50 4064,68 0,88%



DJIA 36247,87 0,36% S&P 500 4604,37 0,41%

NASDAQ 100 16084,68 0,39%



RENTEN:



Bund-Future 134,60 -0,05%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0768 0,04%

USD/Yen 145,60 0,42%

Euro/Yen 156,79 0,46%

ROHÖL:



Brent 76,44 +0,60 USD

WTI 71,74 +0,51 USD

