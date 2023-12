PORT SUDAN (dpa-AFX) - Das Welternährungsprogramm (WFP) hat vor einer drohenden Hungerkatastrophe im Sudan gewarnt. Nahezu 18 Millionen Menschen in dem von einem blutigen Konflikt zerrissenen Land seien akut von Hunger bedroht, berichtete WFP-Landesdirektor Eddie Rowe am Mittwoch. Das seien mehr als doppelt so viele als im Jahr zuvor. Einer neuen Analyse zufolge herrscht ausgerechnet während der Erntesaison von Oktober bis Februar schon Hunger. Dabei sei dies die Zeit, in der mehr Nahrungsmittel verfügbar seien, so das UN-Programm.

In der im Februar folgenden "mageren Zeit" vor der nächsten Ernte drohe dann Hunger in katastrophalem Ausmaß. Der Anstieg des Hungers sei alarmierend. Immer mehr Menschen hätten gerade mal eine Mahlzeit am Tag - "und wenn sich nichts ändert, besteht ein hohes Risiko, dass sie noch nicht einmal dies haben werden".