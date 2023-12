Der Wall-Street-Riese hat kürzlich eine Auswahl an vielversprechenden Aktien in seine sogenannte "Conviction List - Directors’ Cut" aufgenommen. Diese Liste, die die Regionen der Vereinigten Staaten, Europa und Asien-Pazifik abdeckt, präsentiert zwischen 15 und 30 hochrangige Kaufempfehlungen für jede Region, ausgewählt von einem speziellen Unterausschuss von Goldmans Investment Review Committees. CNBC stellt vier Neuzugänge aus den Top-Picks vor:

Der größte Alkoholproduzent der USA hat nach Goldman Sachs' Einschätzung das Potenzial, seinen Marktanteil weiterhin zu steigern und dabei den Shareholder-Wert positiv zu beeinflussen. Besonders interessant ist der Fokus auf Volumenwachstum statt Preissteigerung, mit einer prognostizierten Wachstumsrate von sieben bis neun Prozent im Biersegment. Mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 290 US-Dollar sieht Goldman Sachs eine Aufwärtsmöglichkeit von rund 19 Prozent.

SK Hynix

Als südkoreanischer Halbleiterhersteller sticht SK Hynix in der "APAC Conviction List" von Goldman Sachs hervor. Der Fokus auf die nächste Generation von High-Bandwidth Memory Chips (HBM3E) positioniert das Unternehmen als Marktführer in diesem Segment. Mit einem Kursziel von 170.000 Koreanischen Won (ungefähr 131 US-Dollar) wird ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent gesehen.

Foxconn Industrial Internet

Als Teil von Hon Hai und Zulieferer von Apple, hebt sich Foxconn Industrial Internet durch seine umfassende Beteiligung an der KI-Versorgungskette hervor. Goldman Sachs prognostiziert einen Anstieg des KI-Beitrags zum Unternehmensumsatz von zwei Prozent in 2022 auf 24 Prozent in 2025. Mit einem Kursziel von 31,61 Chinesischen Yuan (etwa 4,48 US-Dollar) sieht die Bank hier ein Verdopplungspotenzial! Plus 108 Prozent halten die Analysten für möglich.

RWE

Der Essener Energieversorger RWE wird von Goldman Sachs wegen seines zunehmend differenzierten organischen Wachstumspotenzials im Bereich erneuerbare Energien hervorgehoben. Mit erwarteten Kapitalausgaben von 55 Milliarden Euro zwischen 2024 und 2030, hauptsächlich für Wind- und Solarenergie, sieht die Bank ein Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent mit einem Kursziel von 51 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

