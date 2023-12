Die Hochleistungs-Speicherchips, die in Nvidias H100-Grafikprozessoren verwendet werden, stehen im Fokus des Interesses. Morgan Stanley prognostiziert höhere Preise für DRAM- und NAND-Speicherchips bis zum ersten Quartal 2024 aufgrund einer geringeren Produktion im Vergleich zur Nachfrage. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem High-Bandwidth DRAM-Speicher, der für Nvidias KI-Prozessoren entscheidend ist. Die steigende Nachfrage nach KI wird zu anhaltenden Engpässen führen. Die "Edge-KI", bei der KI-Algorithmen direkt auf Endgeräten ausgeführt werden, ist ein wichtiger Trend. Morgan Stanley hebt Samsung und SK Hynix als große Akteure auf dem Speicherchipmarkt hervor und stuft beide Unternehmen als "Übergewichten" ein. Für SK Hynix wird ein Gewinnzyklus bis Ende 2024 oder Anfang 2025 mit Rekordwerten prognostiziert. Das Kursziel für SK Hynix liegt bei 210.000 koreanischen Won, was einem Aufwärtspotenzial von 50 Prozent entspricht. Für Samsung erwartet Morgan Stanley eine schnelle Steigerung der Margen und eine Rückkehr zur Profitabilität im Speichergeschäft im ersten Quartal 2024. Das Kursziel für Samsung liegt bei 95.000 koreanischen Won, was einem Anstieg von 30 Prozent entspricht. Morgan Stanley schätzt die Zukunftsaussichten der beiden Unternehmen besser ein als der Analystenkonsens.