Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hat zum Jahresende zwei milliardenschwere Übernahmen getätigt. Für rund 4,1 Milliarden US-Dollar soll der Krebsspezialist RayzeBio übernommen werden, was für dessen Aktionäre einem Aufschlag von 104 Prozent auf den letzten Schlusskurs entspricht. Zuvor hatte Bristol Myers die Übernahme des Schizophrenie-Medikamentenentwicklers Karuna Therapeutics für 14 Milliarden Dollar verkündet und im Oktober einen Deal über bis zu 5,8 Milliarden US-Dollar für den Kauf des Krebsmedikamentenherstellers Mirati Therapeutics angekündigt. Die Übernahmen erfolgen im Kontext des drohenden Patentverlusts vieler Produkte des Unternehmens in den kommenden Jahren. Analysten sehen in den Deals die Notwendigkeit von Bristol Myers, sein Produktportfolio zu erweitern und aggressiver zu werden, um im Wettbewerb relevant zu bleiben. Trotz der Übernahmen hat die Bristol-Aktie seit Jahresanfang fast 30 Prozent an Wert verloren.