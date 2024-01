Seine Kollegen sind anderer Meinung: Das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik wird voraussichtlich auch in Zukunft eine starke Nachfrage erleben. Chiphersteller investieren erheblich in den Ausbau ihrer Kapazitäten. Aixtron profitiert davon als Hersteller von Maschinen für Verbindungshalbleiter. Ebenso steigt das Interesse an Anlagen zur Herstellung von Micro-LEDs, bei denen potenzielle Kunden bereits Pilotanlagen testen.

Das durchschnittliche Kursziel der Aixtron-Aktie liegt laut Marketscreener über 13 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Der Konsens lautet Aufstocken.

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 34,24EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion