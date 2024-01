Longboard Pharmaceuticals entwickelt ein Medikament zur Behandlung von Entwicklungsstörungen und epileptischen Erkrankungen. In einer Studie zeigte sich, dass Patienten, die das Medikament Bexicaserin erhielten, 32,5 Prozent weniger Anfälle hatten als die Placebo-Gruppe. Das Medikament wurde gut vertragen und die Nebenwirkungen waren gering. Die Aktie von Longboard stieg nach diesen Ergebnissen stark an und erreichte ein Rekordhoch von 25,10 US-Dollar. Analysten von Guggenheim und Cantor Fitzgerald erhöhten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie und empfehlen den Kauf. Longboard plant zudem eine Kapitalerhöhung, bei der zehn Millionen Aktien zu einem Preis von 21,00 US-Dollar pro Aktie platziert werden sollen. Dies würde einen Bruttoerlös von 210 Millionen US-Dollar bedeuten. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 8. Januar 2024 abgeschlossen sein.