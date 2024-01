FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Positive Neubewertungen von Redcare Pharmacy und DocMorris durch die Berenberg Bank haben am Freitag eine Kursrally unter den beiden Papieren der Online-Apotheken ausgelöst. Vor dem Hintergrund des verpflichtenden Starts des elektronischen Rezepts (E-Rezept) in Deutschland seit Anfang Januar hob Analyst Gerhard Orgonas seine Kursziele für die beiden Aktien kräftig an und empfiehlt beide Aktien nun auch zum Kauf. Für Redcare sieht er jetzt ein Ziel von 190 Euro, nach zuvor 120 Euro. Für DocMorris hob er das Ziel von 60 auf 100 Franken an.

Das sorgte für kräftige Kurssprünge. Redcare (vormals Shop Apotheke) im MDax legten um 5,35 Prozent auf 134,90 Euro zu. In der Schweiz gewannen die Anteile von DocMorris etwa elf Prozent auf 78,10 Franken.