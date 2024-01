Novartis, der Schweizer Pharmakonzern, steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Cytokinetics, das über ein vielversprechendes Herzmedikament verfügt. Der Kauf des in San Francisco ansässigen Unternehmens, das einen Marktwert von über zehn Milliarden US-Dollar hat, könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Novartis hat sich gegen andere Bieter, darunter Astra Zeneca und Johnson & Johnson, durchgesetzt. Die Aktien von Cytokinetics stiegen im letzten Monat aufgrund erfolgreicher Daten für das experimentelle Herzmedikament. Analysten prognostizieren, dass das Medikament bis 2032 einen Umsatz von bis zu 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Novartis, eines der umsatzstärksten Pharmaunternehmen der Welt, muss in diesem Jahrzehnt mit sinkenden Einnahmen rechnen, da der Patentschutz für mehrere Produkte ausläuft. Die Übernahme von Cytokinetics wäre die jüngste in einer Reihe von Fusionen, bei denen Pharmariesen Biotechnologieunternehmen aufkaufen.