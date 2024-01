Auf dem Aktienchart ist der Relative Strength Index (RSI), ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Gewinne mit dem Ausmaß der Verluste vergleicht, laut FactSet-Daten auf 72,03 gestiegen – ein Niveau, das seit sechs Monaten nicht mehr erreicht wurde. Viele Chartbeobachter glauben, dass RSI-Werte über 70 ein Zeichen für überkaufte Bedingungen sind.

Laut Jessica Rabe, Mitbegründerin von DataTrek Research, hat die Nvidia-Aktie, obwohl sie sich auf einem Allzeithoch befindet, "noch kein statistisch signifikantes überkauftes Niveau erreicht". Rabe merkte an, dass das Momentum ein mächtiges Werkzeug ist. Grundsätzlich, so Rabe, lasse sie sich nicht durch eine ungewöhnlich starke Rallye in überkauftes Terrain dazu verleiten, auf einen Pullback zu setzen. "Wir halten uns an unsere Kardinalregel, niemals ein neues Hoch zu verkaufen", zitiert MarketWatch die Strategin.

Die Nvidia-Aktie befindet sich inmitten einer Kursrallye und hat am Mittwoch den fünften Tag in Folge ein Kursplus und den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch verzeichnet. In den letzten fünf Sitzungen ist die Aktie um 14 Prozent gestiegen. Das ist die beste Fünf-Tages-Performance seit dem 14. Juni.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 548,4USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

