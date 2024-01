Das Kursziel von Johanan liegt nun bei 25 Euro nach zuvor 31 Euro. Ihre Einstufung lautet weiterhin "Neutral".

Mit einem Minus von 17 Prozent ist Zalando der bislang schlechteste DAX-Performer im Jahr 2024. Die Aktie, die im August 2021 noch bei 105,90 Euro notierte, hat seitdem in den Jahren 2021, 2022 und 2023 Verluste eingefahren. Der aktuelle Kurs ist der niedrigste seit dem Börsengang 2014.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.