Der Immobilieninvestmentfonds (REIT) kann es was Sicherheit und Verlässlichkeit angeht, durchaus mit der Allianz aufnehmen und hat noch eine Besonderheit zu bieten: Realty Income schüttet seine Dividende monatlich aus! Um das auch der breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen, hat sich das Unternehmen den Alternativnamen "The Monthly Dividend Company" rechtlich schützen lassen. Die monatlichen Ausschüttungen werden durch den Cashflow von über 15.000 Immobilien gestützt, die überwiegend im Rahmen langfristiger Nettomietverträge mit gewerblichen Kunden gehalten werden.

Und diese Monatsdividende hat der REIT 642-mal in Folge ausgeschüttet – seit seinem Börsengang an der NYSE 1994. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen 123-mal seine Dividende erhöht, 105 Quartale in Folge. Die durchschnittliche Erhöhung um 4,3 Prozent pro Jahr ist zwar nicht sehr berauschend, immerhin liegt sie aber langfristig oberhalb der Inflation. Hinzu kommt die Wertsteigerung der Immobilien selbst, die zusätzlich einen guten Inflationsschutz darstellt.

Mit anderen Worten: Realty Income ist vielleicht keine sehr spannende Aktie, aber sie wird die Kaufkraft Ihrer Dividende im Laufe der Zeit wahrscheinlich auf dem Niveau des Inflationswachstums oder leicht darüber halten. Das ist nicht schlecht für Investoren, die versuchen, von den Erträgen zu leben, die ihr Portfolio generiert.

Einsatz für 1.000 US-Dollar Dividende

Der Stichtag, bis zu dem Aktionäre die Titel gekauft haben müssen, um für die 643. Auszahlung dividendenberechtigt zu sein, ist der kommende Dienstag, der 31. Januar. Ausgeschüttet wird die Dividende von 0,2565 US-Dollar je Aktie am 15. Februar. Der so genannte "Ex-Dividend Day" in den USA ist nicht mit dem deutschen Ex-Dividende-Tag zu verwechseln, da er deutlich vor der Ausschüttung ist. In Deutschland hingegen ist er gewöhnlich einen Tag nach der Hauptversammlung (HV) und spätestens am dritten Handelstag nach der HV muss dann die Auszahlung erfolgen.

Wie schon bei der Allianz auch hier wieder die Berechnung, wie viele Aktien von Realty Income Investoren halten und wie viel sie dafür zahlen müssen, um auf eine monatliche Dividende von 1.000 US-Dollar zu kommen. Bei einer Ausschüttung von 0,2565 US-Dollar werden dafür etwa 3.900 Aktien benötigt. Eine Aktie kostete beim Handelsschluss am Freitag 54,97 US-Dollar, sodass Anleger etwa 214.308 US-Dollar auf den Tisch legen müssen, um ab dem 15. Februar dann mit Realty Income auf ein monatliches passives Einkommen von 1.000 US-Dollar zu kommen. Außen vor gelassen haben wir hierbei steuerliche Gesichtspunkte, die natürlich von den Anlegern auch berücksichtigt werden müssen.

Übersicht zur Dividende von Realty Income*

Marktkapitalisierung: 46 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 29 Jahre in Folge

Dividende: 0,2565 US-Dollar (monatlich), entspricht 3,078 US-Dollar (jährlich)

Dividendenrendite: 5,6%

Dividende zuletzt erhöht am: 12.12.2023

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in den letzten 29 Jahren: 4,3% p.a.

Zeitplan

09.01.2024: Dividende angekündigt

31.01.2024: Ex-Dividend-Date für Februar-Ausschüttung

01.02.2024: Dividenden-Stichtag

15.02.2024: Dividendenausschüttung

* Quelle: Realty Income

Die Realty-Income-Aktie befindet sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion