61,8 m mit 2,3% Kupfer - Spektakuläre Bohrung von Tennant Minerals auf Bluebird

Die Zeichen für den australischen Kupfer-Explorer Tennant Minerals Ltd (ASX:TMS; FRA: UH7A) stehen auf Wachstum. Mit jedem neuen Bohrloch liefert das Unternehmen weitere Belege dafür, dass seine Bluebird-Entdeckung im Northern Territory nicht nur außergewöhnlich hochgradig ist, sondern sehr wahrscheinlich auch die notwendige Größe und Kontinuität besitzt, um die Entwicklung eines künftigen Standalone-Projekts zu rechtfertigen. Der Fußabdruck der Entdeckung wächst nach Westen, Osten und zur Tiefe hin. Die jüngste außergewöhnliche Diamantbohrloch BBDD0045 hat die bekannte westliche hochgradige Kupfer-Gold-Zone mit dem herausragenden Schnittpunkt erweitert. Tennant meldet 61,8 m mit 2,3 % Cu, 0,4 g/t Au (2,8 % CuEq*) ab 149,2 m, einschließlich 13,2m mit 9,6% Cu, 1,51 g/t Au, (11,1% CuEq*) ab 149,9m, einschließlich 6,85m mit 17% Cu, 0,5 g/t Au, (17,7% CuEq*) ab 155m, und, einschließlich Goldgehalten von bis zu 14,7 g/t Au.



Kupferdraht; Quelle: Depositphotos

Die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern, die entlang des Streichens innerhalb der 1,5 km langen Gravitations-Eisenstein-Zielzone (siehe Abbildung 3) auf Wiederholungen von Bluebird getestet wurden, stehen noch aus. Zwei dieser Bohrlöcher durchschnitten eine sichtbare Kupfermineralisierung auf dem Ziel Bluebird East durchschnitten eine 61 m lange Zone mit Hämatit-Alteration, einschließlich 14 m starker Hämatit-Alteration mit sichtbarer Kupfermineralisierung (Chalkopyrit und geringfügiges Chalkosin) in BBDD0048, und, eine 24 m lange Zone mit starker Hämatit-Alteration und 8 m Kupfermineralisierung in BBDD0043. Die neuen Ergebnisse stammen aus dem jüngsten erfolgreichen Erweiterungsbohrprogramm bei Bluebird, das bis dato 17 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.886 m.

Die strukturelle Interpretation deutet auf eine potenzielle Verbindung zwischen Bluebird East und der hochgradigen Hauptentdeckung Bluebird über eine Streichenlänge von 800 m und über 400 m in der Vertikalen hin, die in alle Richtungen offen ist (siehe Längsprojektion, Abbildung 1 und Planprojektion, Abbildung 2).

Vincent Algar, neuer CEO von Tennant Minerals, kommentierte: „Dieser jüngste außergewöhnliche Schnittpunkt von Kupfer mit Gold bei Bluebird hat die Kontinuität der hochgradigen massiven Kupfersulfidzone, die in der Tiefe offen ist, erweitert und bestätigt. Sie folgt auf die Durchschneidung einer bedeutenden sichtbaren Kupfermineralisierung in zwei weit auseinander liegenden Bohrlöchern bei der Entdeckung Bluebird East, was darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung bei Bluebird von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mehr als 400 Metern fortsetzen und mit Bluebird East über eine Streichenlänge von mehr als 800 Metern verbunden sein könnte. Jedes Bohrloch bestärkt uns darin, dass Bluebird eine außergewöhnliche, aufstrebende Kupfer-Gold-Entdeckung ist, die mit weiteren Explorationsarbeiten weiter wachsen wird.“



Abbildung 1: Bluebird-Längsprojektion mit Hervorhebung des herausragenden Abschnitts in BBDD0045 und der kupfermineralisierten Abschnitte bei Bluebird East. Die Analysen von Bluebird East werden in Kürze erwartet.



Abbildung 2: Bluebird-Planprojektion mit 3D-Schwere-Inversionsmodell sowie aktuellen und geplanten Bohrungen.

Fazit: Tennant plan ein neues Bohrprogramm, um die Mineralisierung Bluebird East zu definieren und die Kontinuität innerhalb der Hauptentdeckung Bluebird zu testen. Das Hauptziel der kommenden Bohrungen besteht darin, die Entdeckung Bluebird zu erweitern und eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung von der Nähe der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 400 m und eine Streichenlänge von mehr als 800 m zu definieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die potenzielle Tonnage und der Gehalt dieser erweiterten Grundfläche ausreichen werden, um einen eigenständigen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb bei Bluebird zu unterstützen. Zwei große Mischproben von BDD0046 und BBDD0045 werden derzeit metallurgisch getestet. Die Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten werden voraussichtlich im März vorliegen.

