Nvidia +10%, aber Nasdaq im Minus - Start der Korrektur?

Das Schwergewicht Nvidia steigt nach den Zahlen knapp 10%, aber der Nasdaq 100 schließt dennoch im Minus - was ist da los? Normalerweise müsste der massive Anstieg der Nvidia-Aktie den Gesamtmarkt mit nach oben ziehen - und das passierte gestern auch anfangs. Aber dann kamen die US-Einkaufsmanagerindizes, die vor allem eines zeigten: die Preise gehen nun vor allem auch im lange disinflationären Gewerbesektor wieder nach oben, ergo die Inflation ist dauerhaft und steigt tendenziell wieder an. Und wenn das so ist, dann kann die Fed die Zinsen absehbar nicht senken - das ist der Grund, warum der Nasdq gestern noch ins Minus drehte und fast alle Aktien den gestrigen Tag mit Verlusten beendeten. Die Märkte realisieren langsam, dass es nichts mehr wird mit den Zinssenkungen - und das scheint wichtiger als die KI-Euphorie zu sein..

