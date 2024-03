"Die Nachfrage steigt mit den neuen ETFs, das Angebot schrumpft mit dem Halving, und wenn die Geldpolitik nachlässt – was wir erwarten – ist das für Risikoanlagen förderlich", so Lee am Mittwoch gegenüber CNBC.

Lees Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Bitcoin-Rallye nach einem Anstieg von 35 Prozent in den letzten Wochen auf 53.000 US-Dollar etwas die Puste auszugehen scheint. Lee ist aber nicht besorgt. "Bitcoin hat sich gut gehalten. Ich glaube nicht, dass es so bald zu einem Abschwung kommen wird."