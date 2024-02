MCF Energy sichert sich lukrative Gasprojekte in Tschechien mit hohem Wachstumspotenzial MCF Energy Ltd. setzt einen großen Schritt in Richtung Expansion und erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Öl- und Gasförderkonzessionen in Tschechien. Mit unmittelbarem Produktions- und Wachstumspotenzial bietet dieses Übernahmeprojekt …