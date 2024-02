Die Aktien von Viking Therapeutics stiegen am frühen Dienstag zeitweise über 100 Prozent, nachdem das Unternehmen positive Ergebnisse einer Phase-2-Studie für sein Medikament VK2735 zur Gewichtsreduktion bekannt gegeben hatte. Das Mittel wird von dem Unternehmen sowohl in injizierbarer als auch in oraler Form zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes entwickelt.

Patientinnen und Patienten, die wöchentliche Dosen des Medikaments erhielten, verloren nach 13 Wochen bis zu 14,7 Prozent ihres Körpergewichts im Vergleich zum Ausgangswert. Die Behandlung erwies sich als sicher und gut verträglich. Etwa 95 Prozent der unerwünschten Ereignisse, die meist gastrointestinaler Natur waren, wurden als leicht oder mittelschwer eingestuft.

Der Aktienkurs von Viking schnellte im vorbörslichen US-Handel bis zu 120 Prozent auf 85 US-Dollar hoch, nachdem er am Montag den regulären Handel bei 38,48 US-Dollar abgeschlossen hatte. Die Titel haben in den letzten zwölf Monaten um 250 Prozent zugelegt, während der S&P 500 um 27 Prozent gestiegen ist.

"Bis zu 88 Prozent der Patienten in den mit VK2735 behandelten Gruppen erreichten einen Gewichtsverlust von mindestens zehn Prozent, verglichen mit vier Prozent mit Placebo", sagte Viking in einer Erklärung. Das Unternehmen plant nun ein Treffen mit der US-Arzneimittelaufsicht FDA, um die nächsten Schritte zu besprechen, und will noch am heutigen Dienstag weitere Details bekannt geben.

Gleicher Mechanismus wie Wegovy und Mounjaro

Die Nachricht kann Investoren freuen, die einen günstigeren Einstieg in den Trend der Schlankheitsmittel suchen als die beiden Marktführer in diesem Bereich, Eli Lilly und das dänische Unternehmen Novo Nordisk. Die injizierbaren und oralen Therapien von Viking nutzen denselben Mechanismus wie Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk und Mounjaro von Lilly, indem sie die Wirkung des Darmhormons GLP-1 nachahmen, das den Blutzuckerspiegel kontrollieren und den Appetit zügeln kann.

Die Bewertungen der von FactSet befragten Analysten für Viking waren vor Handelsbeginn am Dienstag negativ. Die Konsensschätzungen für den Umsatz lagen bei Null für 2024, bei einer Million US-Dollar für 2025 und bei 58 Millionen US-Dollar für 2026. Die Schätzungen könnten sich in den kommenden Tagen aufgrund der Nachrichten vom Dienstag noch erheblich ändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion