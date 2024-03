ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Seine Analyse zeige, dass der Umsatz im App Store des Technologiekonzerns im Februar - bereinigt um den Schaltjahrestag am 29. Februar - um 10,5 Prozent gestiegen sei, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche mehr oder weniger dem Wachstumstrend seit September, liege aber deutlich über dem Wachstumswert im Januar von 5 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024

