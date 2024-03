NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Kennziffern des Anlagenbauers hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich erneut als Schwachpunkt erwiesen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 39,38EUR auf Tradegate (07. März 2024, 10:13 Uhr) gehandelt.