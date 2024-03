Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet hat, der ByteDance, die chinesische Muttergesellschaft von TikTok, zum Verkauf der Plattform zwingen würde, da TikTok andernfalls mit einem Verbot in den USA rechnen müsste.

"Ich denke, das Gesetz sollte verabschiedet werden und ich denke, TikTok sollte verkauft werden", sagte Mnuchin am Donnerstag in der CNBC-Sendung "Squawk Box". "Es ist ein großartiges Unternehmen, und ich werde eine Investorengruppe zusammenstellen, um TikTok zu kaufen."

Und weiter: "Es [TikTok] sollte in den Händen von US-Unternehmen liegen. Auf keinen Fall würden die Chinesen jemals zulassen, dass ein US-Unternehmen so etwas in China besitzt."

Wer die anderen Investoren in einem solchen Deal sein könnten, ließ Mnuchin offen. Sollte es zu einem Kauf kommen, wäre dies nicht die erste hochkarätige Transaktion, an der Mnuchin seit seinem Ausscheiden aus dem Finanzministerium beteiligt ist. Erst letzte Woche war Mnuchins Liberty Strategic Capital der Hauptinvestor bei einer Kapitalerhöhung von 1 Milliarde US-Dollar zur Stabilisierung der New York Community Bancorp.

Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die anhaltende Sorge der US-Regierung um die Datensicherheit und den Einfluss ausländischer Unternehmen in den USA, insbesondere in den Bereichen Technologie und soziale Medien. Befürchtungen, dass Daten von US-Bürgern in die Hände der chinesischen Regierung gelangen könnten, haben zu verstärkten Bemühungen geführt, Unternehmen wie TikTok unter US-Kontrolle zu bringen. Mnuchins Vorstoß könnte ein entscheidender Schritt in diesem Prozess sein, auch wenn die Details des möglichen Kaufs und die Zusammensetzung der Investorengruppe noch geklärt werden müssen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.

Die New York Community Bancorp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 3,51EUR auf Tradegate (14. März 2024, 13:29 Uhr) gehandelt.