ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 800 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller sei das einzige Branchenunternehmen, das sich seinen eigenen Markt schaffen könne, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass sich Nvidia an der Schwelle zu einer völlig neuen Nachfragewelle von globalen Unternehmen und Staaten befindet./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 01:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 01:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 849,1EUR auf Tradegate (22. März 2024, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 800

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m