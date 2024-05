In einer aktuellen Analyse erklärt UBS-Analyst Andrew Garthwaite, warum Europa im regionalen Ranking der Bank jetzt vor den USA liegt. Fünf Hauptgründe führen zu einer positiveren Einschätzung Europas im Vergleich:

Garthwaite empfiehlt, insbesondere in Small Caps stärker zu investieren und US-Aktien unterzugewichten. Die Argumente hierfür sind unter anderem der Höhepunkt des relativen wirtschaftlichen und ertragsbezogenen Momentums in den USA und die Bewertungshöhe, die selbst ohne Berücksichtigung der Technologiebranche extrem erscheint.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

