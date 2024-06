Die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs sehen isoliert betrachtet fantastisch aus, dennoch bleibt der Bitcoin-Kurs in einer Seitwärts-Range gefangen, die ihn unter der Marke von 71.500 US-Dollar hält. Seit dem Erreichen des neuen Bitcoin-Allzeithochs im März fließen wieder täglich dreistellige Millionen-Beträge in die ETF-Märkte. Der 50-Tage-Trend dient als charttechnische Unterstützung, während der exponentielle 21-Tage-Trend verloren gegangen ist. Institutionelle Investoren nutzen den Cash and Carry Trade, um das Premium auf Bitcoin-Futures-Kontrakte einzusammeln. Dies liegt daran, dass ein saftiges Premium auf Bitcoin-Futures-Kontrakte gezahlt werden muss, um auf steigende Kurse zu wetten. Die Strategie ist risikoneutral und wird momentan von großen institutionellen Spielern genutzt. Die ETF-Zuflüsse scheinen größtenteils die Long-Position innerhalb des Cash and Carry Trades einzunehmen. Die fundamentale Nachfrage nach Bitcoin bleibt stark, und Experten sind sich einig, dass eine zweite große Welle an Kapital kommen wird. Die zunehmende Institutionalisierung und die Geldpolitik sprechen für eine Fortsetzung des Krypto-Bullruns. Bill Miller IV setzt weiterhin auf Bitcoin und glaubt, dass die Kryptowährung deutlich unterbewertet ist. Er sieht Bitcoins immanenten Wert als ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung und betont die Relevanz von neuen Technologien. Trotz des aktuellen Wertverlusts von Bitcoin in den letzten Tagen glaubt Miller, dass das Ignorieren von Bitcoin denjenigen, die es tun, im nächsten Jahrzehnt nicht dienen wird. Die US-Notenbank Federal Reserve könnte höhere Zinssätze andeuten, was zu Unsicherheiten auf dem Kryptomarkt führt. Trotzdem ist Bitcoin seit Jahresbeginn um rund 52 Prozent gestiegen. Insgesamt bleibt die Stimmung auf dem Kryptomarkt bullish, und Experten erwarten eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 67.597$ auf CryptoCompare Index (13. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.