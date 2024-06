Der als KI-Gewinner handelte Speicherchiphersteller Micron wird am kommenden Mittwochabend seinen Quartalsbericht präsentieren . Für diesen ist das Analystenhaus Wolfe Research schon jetzt so bullish, dass das Kursziel kräftig angehoben wurde.

Ihre Empfehlung für die Aktie haben die Analysten unverändert auf "Outperform" belassen. Damit befinden Sie sich in guter Gesellschaft, denn bei insgesamt 38 Empfehlungen raten derzeit 34 Analystenteams zum Kauf der Aktie, während nur eines den Verkauf empfiehlt.

Mit ihrem von 150 auf 200 US-Dollar angehobenen Kursziel liegen die Experten des Research-Hauses deutlich über dem Konsens, der am Montag bei 151,41 US-Dollar liegt und damit ein Aufwärtspotenzial von 8,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bedeutet.

Höhere Speicherpreise wahrscheinlich

Die große Zuversicht begründen die Analysten von Wolfe Research mit verbesserten Marktbedingungen und einem positiven Umfeld für Speicher mit hoher Bandbreite (HBM). Dieser wird in den Grafik- und KI-Beschleunigern von AMD und Nvidia benötigt. In der zweiten Jahreshälfte beginnt die Auslieferung der nächsten Generation solcher HBM-Speicher (HBM3E).

Außerdem vermuten sie, dass die Hersteller solcher Speicher, darunter auch Samsung und SK Hynix, die Auslieferung an Endkunden verzögern könnten, um zu verhindern, dass diese Lagerbestände aufbauen, bevor die Speicherchiphersteller Preiserhöhungen durchsetzen können.

Bis zu 20 US-Dollar Gewinn je Aktie?

Für das Kalenderjahr 2025/26 rechnet Wolfe mit einem Gewinn pro Aktie von bis zu 20 US-Dollar, wovon allein 3 US-Dollar auf HBM-Speicher entfallen sollen. Den weitaus größten Anteil dürfte aber DRAM-, also Arbeitsspeicher, ausmachen. Da sich dieser Produktionskapazitäten mit HBM-Speicher teilt, könnte es hier in absehbarer Zeit zu Angebotsproblemen und entsprechend stark steigenden Preisen kommen.

Bullishe Prognose kommt am Markt gut an

Die von Wolfe Research genannte Gewinnschätzung ist extrem optimistisch. Gegenwärtig liegt der Konsenswert für 2025 bei 8,92 US-Dollar pro Aktie. Das bislang beste Ergebnis hat Micron im Geschäftsjahr 2018 mit 11,51 US-Dollar erzielen können. Im vergangenen Jahr stand aufgrund einer extrem schwachen Nachfrage nach DRAM- und Massenspeicher ein Verlust von -5,43 US-Dollar pro Aktie zu Buche.

Mit solchen Details scheinen sich Anleger am Montag allerdings nicht aufhalten zu wollen. Die Aktie legte bereits in der US-Vorbörse um rund zwei Prozent zu und bemühte sich so nach den Kursverlusten in den vergangenen Tagen um einen Rebound.

Fazit: Das ist zu viel des Guten

Zur Mäßigung der Anlegererwartungen hat Wolfe Research mit seiner äußerst bullishen Prognose jedenfalls nicht beigetragen, nachdem die Aktie in den vergangenen 12 Monaten bereits um 112 Prozent und damit auf neue Allzeithochs zulegen konnte.

Noch ist Micron von seinen Umsätzen und Gewinnen früherer Boomjahren meilenweit entfernt: Die letzten Quartalserlöse lagen um ein Drittel niedriger als im März 2022, dem bislang besten Quartal des Unternehmens.

Auf dem aktuellen Kursniveau ist also eine Steigerung weit über dieses Ergebnis hinaus bereits eingepreist. Den Beweis hierfür muss Micron allerdings noch liefern. Anleger brauchen sich angesichts des gegenwärtigen Bewertungsniveaus also nicht zu beeilen, in die Aktie einzusteigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 130,3EUR auf Tradegate (24. Juni 2024, 15:51 Uhr) gehandelt.