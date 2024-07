Die wichtigste Entwicklung an den Märkten findet derzeit an den Anleihemärkten statt: die US-Renditen, also die Kapitalmarkt-Zinsen, steigen seit Freitag stark an.Warum seit Freitag? Weil nach der TV-Debatte zwischen Biden und Trump in der Ncht zum Freitag immer klarer wird, dass Trump die US-Wahlen gewinnen wird. Und wenn "The Donald" wieder US-Präsident wird, feiert die Inflation ein Comeback - daher verlangen die Investoren mittels steigender Kapitalmarkt-Zinsen einen Ausgleich. Damit wird Geld teurer, Liquidität also knapper - und das ist keine gute Nachricht für die Wall Street. In Europa ist die Euphorie über das Wahlergebnis in Frankreich wieder verpufft - und das hat sehr gute Gründe!

Hinweise aus Video:

1. Steigende Kapitalmarkt-Zinsen: Märkte preisen Trump-Sieg ein

2. S&P 500 soll laut JPMorgan bis Jahresende um 23 % fallen

Das Video "Wegen Trump: Es sind die Kapitalmarkt-Zinsen, stupid!" sehen Sie hier..