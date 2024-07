Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum verändert und pendelte um die Marke von 1,0730 US-Dollar, auf dem Niveau des späten europäischen Handels. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0745 Dollar fest. Zuvor hatte der Euro nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl einen Großteil seiner Gewinne wieder verloren. Im frühen europäischen Handel war er auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen, da der Vorsprung der Rechtsnationalen nicht so groß war wie erwartet. Die Unsicherheit bleibt jedoch bis zur zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen bestehen, was zu einer gewissen Ernüchterung auf dem Devisenmarkt führte.

Am Dienstagvormittag bewegte sich der Euro zunächst kaum und kostete 1,0725 US-Dollar, ähnlich wie am Abend zuvor. Inflationsdaten aus der Eurozone wurden erwartet, mit einem leichten Rückgang. Obwohl die Teuerung über dem Zielwert der EZB liegt, sind zwei weitere Zinssenkungen für dieses Jahr eingepreist. Die EZB hält ihre jährliche Notenbankkonferenz in Sintra ab, wo Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen werden. Im späten US-Devisenhandel stabilisierte sich der Euro auf einem etwas höheren Niveau bei 1,0742 US-Dollar.

Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl legte der Euro zu und kostete 1,0770 US-Dollar, der höchste Stand seit Mitte Juni. Rechtsnationale und bürgerliche Parteien kämpfen um die Macht im Land, wobei der Vorsprung der Rechtsnationalen nicht so groß war wie erwartet. Die Märkte reagierten erleichtert auf das Ergebnis und Präsident Macron und das linke Lager planen, sich bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verbünden, um das Rassemblement National zu besiegen. Der Euro stabilisierte sich auf einem höheren Niveau im späten US-Devisenhandel.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,079USD auf Forex (04. Juli 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.