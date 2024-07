Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach einer stärker als erwartet gesunkenen US-Inflation zugelegt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,53 Prozent auf 132,04 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,46 Prozent fiel. Die Renditen in der gesamten Eurozone gaben ebenfalls nach. Die US-Inflationsrate sank im Juni auf 3,0 Prozent, was Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Fed weckte. Analysten hatten mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet. Dies führte zu einem Rückgang der Renditen von US- und europäischen Staatsanleihen. Obwohl die Fed noch keine klaren Signale für Zinssenkungen gegeben hat, wird eine mögliche Senkung im September diskutiert.

Am Freitag mussten deutsche Bundesanleihen leichte Kursverluste hinnehmen, nachdem der Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 131,59 Punkte gefallen war. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 2,51 Prozent. Die Gewinne vom Vortag wurden teilweise abgegeben, da der US-Anleihemarkt unter Druck geriet. Anleger werden weiterhin auf Konjunkturdaten aus den USA achten, um Hinweise auf die Geldpolitik der Fed zu erhalten.