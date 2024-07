Börsen setzen auf einen US-Präsidenten Trump

von Sven Weisenhaus

Die Republikaner haben Ex-Präsident Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die anstehende Wahl am 5. November 2024 nominiert. Hauptthema an den Börsen ist derzeit allerdings das Attentat auf Trump vom vergangenen Wochenende. Überwiegend wird derzeit davon ausgegangen, dass ihm dies im Rennen um das Amt des US-Präsidenten hilft. An den Börsen wurde daher von einem „Trump-Trade“ gesprochen, der vorgestern zu beobachten war:

Trump-Trade

Grundsätzlich notierten die US-Aktienmärkte freundlich. Denn eine republikanische Regierung wird mit tendenziell niedrigeren Steuern und weniger Regulierung assoziiert, was gut für alle Unternehmen ist. Unternehmen, die noch konkreter von einem erneuten Wahlsieg des ehemaligen US-Präsidenten profitieren würden, standen dabei besonders hoch im Kurs, so zum Beispiel seine eigene Medienfirma, Waffenhersteller oder Gefängnisbetreiber, aber auch der Bereich der Kryptowährungen.