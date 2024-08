Klöckner & Co: Solide Geschäftszahlen trotz herausforderndem Marktumfeld!

Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten belief sich im ersten Halbjahr auf 83 Millionen Euro, im Vergleich zu 130 Millionen Euro im Vorjahr. Im zweiten Quartal 2024 erzielte Klöckner ein EBITDA von 42 Millionen Euro, was innerhalb der prognostizierten Spanne von 30 bis 70 Millionen Euro lag, jedoch unter dem Vorjahreswert von 65 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist auf die anhaltend schwache Stahlnachfrage und die gesunkenen Stahlpreise zurückzuführen.

Klöckner & Co SE hat im zweiten Quartal 2024 trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds eine solide Geschäftsentwicklung gezeigt. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,5 % auf 1,2 Millionen Tonnen, was zu einem Gesamtabsatz von 2,3 Millionen Tonnen im ersten Halbjahr führte, einem Anstieg von 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz betrug 3,5 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, bedingt durch preisliche Anpassungen.

Der Nettoverlust aus dem fortgeführten Geschäft betrug im zweiten Quartal 18 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 15 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2024 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten zwischen 120 und 180 Millionen Euro. Für das dritte Quartal wird ein bereinigtes EBITDA von 20 bis 60 Millionen Euro prognostiziert.

Die Akquisition von Amerinox Processing in Nordamerika wurde als strategischer Schritt hervorgehoben, um das Angebot an höherwertigen Produkten und Dienstleistungen auszubauen. Diese Übernahme soll Klöckner helfen, seine Marktposition in Nordamerika zu stärken und wettbewerbsfähige globale Lieferketten aufzubauen.

Trotz der positiven Entwicklungen im Absatz und der Akquisitionen zeigt sich Klöckner vorsichtig hinsichtlich der Marktentwicklung. Die Nachfrage in Europa entwickelt sich schwächer als erwartet, was zu einer Prognose für einen leichten Umsatzrückgang im Jahr 2024 führt. Der positive Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im ersten Halbjahr 18 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (79 Millionen Euro) einen Rückgang darstellt.

Insgesamt bleibt Klöckner & Co optimistisch, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen im Markt weiterhin Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele machen kann.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 5,13EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.