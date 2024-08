Neue Details zur Pilot-Mine Anfang 2025 mit geschätzten $4,8 Mio.an Einnahmen

Der Goldpreis erreicht kontinuierlich neue Allzeithochs, was zu einer spürbaren Zunahme von Übernahmen und strategischen Partnerschaften im Goldmarkt führt. Gestern wurde bekannt, dass die südafrikanische Gold Fields Ltd. (aktueller Börsenwert: $19 Mrd. CAD) plant, die kanadische Osisko Mining Inc. (aktueller Börsenwert: $1,8 Mrd. CAD, nach einem Kursanstieg von 62% am gestrigen Tag) für $2,16 Mrd. CAD zu übernehmen. Gold Fields ist bereit, alle ausstehenden Osisko-Aktien mit einem Aufschlag von 55% auf den durchschnittlichen Kurs der letzten 20 Tage zu erwerben. Dies dürfte der Startschuss für eine Welle von Übernahmen und strategischen Partnerschaften im Goldsektor sein, was dazu führen sollte, dass Goldaktien auf breiter Front ansteigen .

Tocvan Ventures Corp. veröffentlichte heute eine äußerst interessante Pressemitteilung, in der die Strategie für die kommenden Monate vorgestellt wird. Die fortschrittlichen Pläne verdeutlichen, dass Tocvan nun entschlossen handelt, nicht nur um mehrere Interessenten unter Zugzwang zu setzen — sei es durch den Einstieg als strategischer Partner oder die Abgabe eines Übernahmeangebots — sondern vielmehr einen eigenständigen Weg in die Produktion einschlägt, um von den stark gestiegenen Goldpreisen zu profitieren. Dies soll durch den Einsatz einer Pilotminenanlage geschehen, die innerhalb kürzester Zeit mehrere Millionen Dollar einbringt, um damit die Finanzierung einer eigenen großen Verarbeitungsanlage zu ermöglichen.

• Der große Gold-Silberproduzent Fresnillo, der für mehr als 6 Wochen auf dem Pilar-Grundstück das Multi-Millionen-Goldunzen-Potential begutachtete, hat seinen Grundstücksbesuch abgeschlossen. Sobald die Daten von beiden Seiten verarbeitet und beurteilt worden sind, dürften die Gespräche innerhalb des Konzerns und die Verhandlungen mit Tocvan in die entscheidende Phase gehen, wobei Tocvan heute anmerkte, dass es noch bis zum Herbst dauern kann.

• Aufgrund der festen Überzeugung des Tocvan-Managements vom Potenzial des Pilar-Projekts plant das Unternehmen bereits eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilot-Minenanlage auf dem Pilar-Grundstück. Basierend auf den stark gestiegenen Goldpreisen wird diese kostengünstige Anlage ein robustes Testminen-Szenario unter Beweis stellen – mit einer Zielkapazität von 50.000 Tonnen. Bei einem extrahierten Durchschnittsgehalt von 1,2 g/t Gold (wie bei der Großprobe) würde Tocvan mit den 50.000 Tonnen Erz insgesamt 60.000 Gramm Gold produzieren, die beim aktuellen Goldpreis für ca. $4,8 Mio. USD verkauft werden können. Mit diesem Geld könnte Tocvan nicht nur die Pilotanlage abbezahlen, sondern auch die Anlage vergrössern, um noch mehr Verarbeitungskapazität zu erhalten. Schrittweise könnte sich Tocvan selbst finanzieren und seine Mine expandieren. Bereits Anfang 2025 soll es mit der Pilotanlage losgehen!

• Das nächste Bohrprogramm startet nächsten Monat im September. Dieses Bohrprogramm wird nicht nur RC- sondern auch Kernbohrungen beinhalten und insgesamt 2.900-4.500 m Gesamtlänge bis Ende des Jahres abschliessen. Zusätzliche Bohrungen werden Ende des Jahres in Erwägung gezogen. Die Kernbohrungen werden sich auf die Main Zone Lagerstätte fokussieren, um das geologische Modell zu stärken. Die RC-Bohrungen werden sowohl Infill- als auch Stepout-Bohrungen in der Main Zone und in den angrenzenden Grundstücksteilen North Hill und 4-T beinhalten. Nach diesem Bohrprogramm wird eine erste Ressourcenschätzung veröffentlicht, die nicht nur die Main Zone sondern auch die benachbarten Trends miteinbezieht, wodurch das volle Potential des Projektgebiets vor Augen geführt werden soll.

• Seit heute bezeichnet Tocvan das konsolidierte Gebiet, das die Main Zone und die angrenzenden 21 km2 umfasst, als Gran Pilar, um den riesigen Umfang und die Größe zu verdeutlichen, auf die sich das Unternehmen konzentriert, während es eine erste Ressourcenschätzung in der Main Zone vorantreibt und weiterhin groß angelegte Ziele darüber hinaus definiert.

• Das Sommer-Explorationsprogramm auf Gran Pilar ist im Gange: Bereits 200 Bodenproben konnten entlang den nördlichen und östlichen Ausläufer der Main Zone, North Hill und 4-T gesammelt werden. Die Proben befinden sich im Labor und die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Die Ergebnisse werden dazu genutzt, nicht nur neue Zielgebiete für Bohrungen zu definieren, sondern auch angemessene Standorte für die Mineninfrastruktur zu bestimmen. Anfang des Jahres konnte Tocvan bereits hochgradige Ergebnisse neuer Zielgebiete östlich der Main Zone entdecken, wie z.B. 7,3 g/t Gold mit 177 g/t Silber und 5,5 g/t Gold mit 80 g/t Silber (siehe Karte hierunter) sowie die kontinuierliche Arbeit kleiner Seifenschürfer ("small placer miners") in diesem Gebiet, die weiterhin positive Ergebnisse aus mehreren interessanten Grundstücksteilen melden. Diese Ergebnisse sind mit hochgradigen Gold- und Silbergehalten gekoppelt, die mit einem großen Fußabdruck der hydrothermalen Alteration 5 km nördlich der Zone Main in Zusammenhang stehen (5,6 g/t Gold in der News vom 19. Oktober 2023 und 3,2 g/t Gold mit 1225 g/t Silber in der News vom 8. März 2024).



Vollbild / Zielkarte des Projektgebiets Gran Pilar. Die jüngsten Entdeckungen an der Oberfläche haben mehrere Zielzonen im gesamten Projektgebiet aufgezeigt.

• Tocvans CEO, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News: "Wir haben die Regenzeit in Sonora optimal genutzt und unsere Feldteams haben hart gearbeitet, um unser Verständnis des breiteren mineralisierten Fußabdrucks, der sich von Pilar aus erstreckt, zu verbessern. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse ihrer ersten Arbeiten zu begutachten, da diese wichtige Informationen für die Ausrichtung der Bohrungen auf dem breiteren Gran Pilar Grundstück liefern werden. Wir bereiten uns auch auf die nächsten Bohrphasen vor, die wichtige Kernbohrungen in unserer Main Zone und anderen aussichtsreichen Trends beinhalten werden. Das letzte Kernbohrprogramm, das wir im Jahr 2022 abgeschlossen haben, war ein großer Erfolg und vermittelte uns ein besseres Verständnis des Wirtsgesteins und der durchdringenden Alteration und Brekziation, die man bei einem robusten mineralisierten System erwarten würde. Die vor Jahresende abgeschlossenen Bohrungen werden in eine erste Ressourcenschätzung für Pilar einfließen, die den Ausgangspunkt für die Festlegung erster Ressourcen für die [Minen-] Entwicklung bildet. Parallel zu diesen Vorbereitungen evaluiert das Unternehmen eine Pilotminenanlage zur Verarbeitung des Materials vor Ort. Dies ist ein logischer Schritt nach vorne, da wir die Zugänglichkeit von Gold und Silber demonstrieren und gleichzeitig von den aktuellen Marktpreisen für diese Rohstoffe profitieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einrichtung der erforderlichen Ausrüstung und die Erteilung der Genehmigungen bis Anfang 2025 abgeschlossen werden können, wobei das Ziel darin besteht, bis zu 50.000 Tonnen Material direkt von Pilar aus zu verarbeiten. Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen und das Projekt. Unser Hauptziel ist es, das Potenzial des größeren Projektgebiets zu erschließen und gleichzeitig die Minenentwicklung voranzutreiben. Die bisher durchgeführten Arbeiten haben das Interesse von Produzenten an dem Projektpotenzial und den immensen Möglichkeiten der Ressourcenexpansion geweckt, die wir durch Explorationsarbeiten schnell aufgezeigt haben. Wir erwarten, dass die Gespräche im Vorfeld der größten mexikanischen Bergbaukonferenz im Oktober zunehmen werden. Das Unternehmen sieht die Zukunft des Bergbaus in Mexiko nach wie vor positiv und freut sich darauf, seine Initiativen für den Übergang zum Produzenten voranzutreiben. Wir werden die hervorragende Infrastruktur und die talentierten Arbeitskräfte, die Sonora bietet, in vollem Umfang nutzen."



Vollbild / Die technischen Teams von Tocvan explorieren aktiv mineralisierte Erweiterungskorridore durch Gesteins- und Bodenproben.

• Darüber hinaus wurde Tocvan eingeladen, auf dem jährlichen Congreso Internacional Minero im Oktober in Hermosillo, Sonora, zu präsentieren. An Mexikos größter Minenkonferenz nehmen über 10.000 Personen teil, bei der es um die mexikanische Minenindustrie geht. Wie Tocvans CEO in der heutigen News kommentierte (siehe hierunter), erwartet das Management, dass die Verhandlungen mit großen Goldproduzenten, die Interesse am Pilar-Projekt haben, im Vorfeld dieser Konferenz zunehmen werden. Weitere Informationen über die Minenkonferenz und die technischen Präsentationen finden Sie unter congresominerosonora.com

• Tocvan erwähnte in der heutigen Pressemitteilung ebenfalls, dass eine neue Unternehmenspräsentation verfügbar ist und hier eingesehen werden kann.



Vollbild / Quelle / Der Goldpreis befindet sich wieder in einem starken Aufwärtstrend und ein Ausbruch über die $2500-Marke könnte unmittelbar bevorstehen.



Vollbild / Quelle / Der Goldpreis erklimmt immer wieder neue Allzeithochs und befindet sich weit über den durchschnittlichen Produktionskosten in Mexiko: Die perfekten Rahmenbedingungen, um schnellstmöglich mit einer Pilotmine den Produktionsprozess zu starken und Einnahmen zu generieren, während gleichzeitig wichtige Daten für die Bewertung veröffentlicht werden können.



Vollbild / Quelle / Da der Goldpreis (in gelb) zuletzt wieder stark angestiegen ist, sollte ein entsprechender Anstieg der Tocvan-Aktie (in rot) nicht überraschen.

Über das Pilar-Grundstück

Das Gold-Silber-Grundstück Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen aus den metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens gerüstet, um ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu werden. Pilar wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales System mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein beherbergt ist. Anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen wurden auf dem ursprünglichen Grundstück zunächst drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend ist nach Südosten und Norden weiterhin offen und es wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturelle Merkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SE-Trend der Mineralisierung. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an diesem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern äußerst aussichtsreichen Grundes, auf dem es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat, erweitert.

Pilar Bohr-Highlights:

• Die Highlights der Phase III der Diamantbohrungen 2022 umfassen (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 116,9 m @ 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

-- 108,9 m @ 0,8 g/t Gold, inkl. 9,4 m @ 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber

-- 63,4 m @ 0,6 g/t Gold und 11 g/t Silber, inkl. 29,9 m @ 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber

• Zu den Highlights der Phase II der RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 39,7 m @ 1,0 g/t Gold, inkl. 1,5 m @ 14,6 g/t Gold

-- 47,7 m @ 0,7 g/t Gold inkl. 3 m @ 5,6 g/t Gold und 22 g/t Silber

-- 29 m @ 0,7 g/t Gold

-- 35,1 m @ 0,7 g/t Gold

• Zu den Highlights der Phase I der RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 94,6 m @ 1,6 g/t Gold, inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 41,2 m @ 1,1 g/t Gold, inkl. 3,1 m @ 6,0 g/t Gold und 12 g/t Silber

-- 24,4 m @ 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m @ 33,4 g/t Gold und 1.090 g/t Silber

• 15.000 m historischer Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

-- 61 m @ 0,8 g/t Gold

-- 21 m @ 38,3 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 13 m @ 9,6 g/t Gold

-- 9 m @ 10,2 g/t Gold und 46 g/t Silber

Pilar Grossproben-Zusammenfassung:

• 62% Goldgewinnung über 46 Tage Auslaugungszeit erreicht

• "Head Grade" berechnet mit 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber; "Extracted Grade" berechnet mit 1,2 g/t Gold und 3 g/t Silber

• Nur Schüttgutproben, einschließlich der groben Materialfraktion (+3/4" bis +1/8")

• Feinfraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Gewinnung bei der Rührwerkslaugung hin

• Der Agitated Bottle Roll Test lieferte schnelle und hohe Rückgewinnungsergebnisse: 80% Gold-Gewinnungsrate 94% Silber-Gewinnungsrate nach 24-stündiger Verweilzeit

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Schwerkraftrückgewinnung mit Rührlaugung Ergebnisse von 5 Mischproben

• 95-99% Gold-Gewinnungsrate

• 73 bis 97% Silber-Gewinnungsrate

• Beinhaltet die Gewinnung von 99% Gold und 73% Silber aus einem Bohrkernkomposit in 120 m Tiefe.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.472.019

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,485 CAD (12.08.2024)

Marktkapitalisierung: $25 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,325 EUR (13.08.2024)

Marktkapitalisierung: €17 Mio. EUR

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht oder die eintreten könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.