Varta: "Das Grundkapital wird trotzdem auf Null herabgesetzt" – Aktie crasht!

Am Dienstag kletterten die Papiere um weitere 41 Prozent auf 5,10 Euro. Damit hatte sich die Aktie bis zum Handelsschluss am Dienstag um fast 160 Prozent gesteigert. Hintergrund war ein Bericht der Aktionärsvereinigung DSW und der Beratungsfirma One Square Advisors. Eine führende Gläubigergruppe könnte Varta-Aktionären doch Bezugsrechte bei einer geplanten Kapitalerhöhung einräumen, eine Möglichkeit, nach Totalverlusten wieder neue Aktien zu kaufen und von den Sanierungsplänen zu profitieren.

Diese Aussicht steht jedoch auf wackeligen Füßen: Insider halten es für "äußerst unwahrscheinlich", dass dieser Plan realisiert wird. Ein Analyst, der nicht genannt werden wollte, kommentierte die Situation gegenüber Reuters als "nur Geräusch".