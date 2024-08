Youssoufa Moukoko: Wechsel zu OGC Nizza – Ein neuer Anfang für das Talent!

Lucien Favre, der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und OGC Nizza, äußerte sich positiv über den Transfer. Er betonte, dass Moukoko über wichtige Fähigkeiten wie Schnelligkeit und Abschlussstärke verfüge, jedoch noch an seiner Entwicklung arbeiten müsse. Favre sieht in der Veränderung des Umfelds eine Chance für Moukoko, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Der Wechsel von Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum französischen Club OGC Nizza steht kurz vor dem Abschluss. Der 19-jährige Stürmer wird heute, laut der Sportzeitung "L'Equipe", einen Medizincheck an der Côte d'Azur absolvieren. Beide Clubs haben sich am Montag auf ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption geeinigt. Moukoko, der in der Vergangenheit als großes Talent galt, hatte in der aktuellen Saison aufgrund der starken Konkurrenz im Dortmunder Sturm kaum Einsatzmöglichkeiten. In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison gehörte er nicht zum Kader.

Der Wechsel zu Nizza ist nun offiziell. Borussia Dortmund bestätigte, dass Moukoko nach dem Medizincheck einen Vertrag für die laufende Saison unterschrieben hat. Die Vereinbarung umfasst ein einjähriges Leihgeschäft mit einer Kaufoption, die Nizza rund 17 Millionen Euro kosten könnte, sollte der Transfer nach der Saison dauerhaft vollzogen werden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte, dass er an die positive Wirkung der Veränderung für Moukoko glaubt und wünschte ihm viel Erfolg in der neuen Saison.

Moukoko, der bis 2026 an Dortmund gebunden ist, hatte in der Vergangenheit mehrfach seinen Unmut über die geringen Einsatzzeiten geäußert. Verhandlungen mit anderen Clubs, darunter Olympique Marseille und Betis Sevilla, blieben erfolglos. Die Verpflichtung des verletzten Torjägers Serhou Guirassy, der kürzlich wieder ins Training zurückkehrte, schränkte Moukoko zusätzlich in seinen Chancen auf einen Stammplatz ein.

Mit diesem Wechsel verlässt Moukoko die Dortmunder U-Mannschaften, in denen er zahlreiche Torrekorde aufgestellt hat. Er ist der zweite talentierte Spieler, der in diesem Sommer aus Dortmund ins Ausland wechselt, nachdem auch Paris Brunner zu AS Monaco gewechselt ist. Der Transfer von Moukoko wird als strategischer Schritt sowohl für den Spieler als auch für die Clubs angesehen, um neue Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.

