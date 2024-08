Wall Street: Nvidia enttäuscht? Dann kaufen wir eben alle anderen!

In den letzten Tagen hatte es an der Wall Street immer wieder geheißen: wenn Nvidia enttäuscht, dann ist mit dem KI-Hype die ganze Rally der Aktienmärkte in Gefahr. Und was passiert? Nvidia enttäuscht, aber dennoch steigt vor allem der Nasdaq, weil man eben alle anderen großen Tech-Aktien kauft(vor allem heute Apple). Das ist eine Form des Humors an der Wall Street, die sich aber dennoch sichtlich bemüht, den KI-Hype nicht sterben zu lassen: heute zahllose Kaufempfehlungen für die Nvidia-Aktien durch Analysten (wahrscheinlich war es eigentlich faktisch egal, wie die Nvidia-Zahlen ausfallen würden - man braucht den Hype, um Produkte an die Kunden verkaufen zu können). Vorwand für die heutige Rally ist die Aufwärtsrevision des US-BIPs mit einem plötzlichen Anstieg der Konsumausgaben, der mindestens so verdächtig ist wie die US-Arbeitsmarkdaten..

Hinweise aus Video:

1. Super Micro Computer: Großbank crasht Kursziel weit unter aktuellen Kurs

2. Nasdaq-Rally? Analysten stufen Nvidia-Aktie deutlich hoch

