Zinsen: Senkt die Fed zu spät, um Wirtschaft noch zu retten?

Senkt die US-Notenbank Fed die Zinsen zu spät, um noch die US-Wirtschaft retten zu können? Manches spricht dafür: so die jetzt erfolgte Ent-Invertierung der Zinskurve, die in der Vergangenheit stets ein zuverlässiger Indikator für eine nahende Rezession war. Dann die extrem schwachen Arbeitsmarktdaten gestern (JOLTs), die dann auch durch die Aussagen im Beige Book bestätigt wurden. Vermutlich haben die offiziellen US-Wirtschafts-Daten die Lage viel zu positiv dargestellt: sichtbar an der massiven Abwärtsrevision bei den US-Arbeitsmarktdaten kürzlich - aber auch die JOLTs-Daten dürften durch das Birth/Death-Model nach oben verzerrt worden sein. Auch die BIP-Daten werfen Fragen auf. Viel spricht nun dafür, dass das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist - die Senkung der Zinsen also zu spät kommt!

