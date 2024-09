Warum sich Moritz Franze für die Finanzplanung von Erziehern verantwortlich fühlt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Magdeburg (ots) - Versicherungen, Zuschüsse und Altersvorsorge - das ThemaFinanzen ist auch für Erzieher einigermaßen komplex. Einen Ausweg bieten dieExperten von ErzieherKompass, die es sich mit einer umfassenden Finanzberatungzur Aufgabe gemacht haben, allen, die in diesem Bereich arbeiten, die Sorge umihre finanzielle Situation abzunehmen und das Beste für sie herauszuholen. Hiererfahren Sie, was das Unternehmen für die Erzieher leistet.Erzieher gehen einer gesellschaftlich wichtigen Tätigkeit nach und sind mitLeidenschaft bei der Arbeit, doch wie es bei Fachleuten meist der Fall ist,fehlt es auch ihnen am nötigen Know-how zum Thema Finanzen. Das fängt bei denrichtigen Versicherungen an, geht mit der Altersvorsorge weiter und endet beiFörderungen und Zuschüssen noch lange nicht. In einer ruhigen Minute fragt sichmanch einer von ihnen sicherlich, ob er sich nicht allmählich mehr Gedanken umseine Absicherung machen sollte. "Wir stellen immer wieder fest, dass Erzieherim Bereich Versicherungen und Finanzen katastrophal aufgestellt sind", sagtMoritz Franze von ErzieherKompass. "Sie haben vielleicht eineBerufsunfähigkeitsversicherung, doch die zahlt im Ernstfall nicht, weil siefalsch abgeschlossen wurde. Beim Thema Ruhestand sieht es dann nicht besser aus,da entweder gar nichts vorhanden ist, um die Rentenlücke zu schließen, oder dieAltersvorsorgeprodukte kaum Rendite abwerfen. Zudem werden gesetzlicheFörderungen und Steuervorteile selten genutzt. Die Erzieher bleiben in der Regelunter ihren Möglichkeiten und haben es an manchen Stellen sogar mitexistenzbedrohenden Risiken zu tun.""Wer mehr Sicherheit, mehr Klarheit und am Ende auch mehr Geld haben möchte,braucht einen unabhängigen Berater, der die Situation analysiert und dierichtigen Empfehlungen gibt. Wir können eine solche Beratung für die Erzieherbesonders gut leisten, weil wir uns auf ihre Herausforderungen spezialisierthaben", fügt der Versicherungsmakler hinzu. Moritz Franze ist seit mehr alssechs Jahren als unabhängiger Versicherungsmakler tätig und konzentriert sichmit seiner Beratung seit zwei Jahren ausschließlich auf pädagogische Berufe. Mitseinem Team von ErzieherKompass, zu dem unter anderem ehemalige Pädagogenzählen, sorgt er für eine umfassende Analyse, die finanzielle Chancen undRisiken aufdeckt und erstellt auf dieser Basis für seine Kunden einmaßgeschneidertes Finanz- und Versicherungskonzept. Die Erzieher, die dieDienstleistung der IHK-zertifizierten Berater in Anspruch nehmen, können sichentspannt zurücklehnen, weil sie hinsichtlich ihrer Finanzen rundum abgesichertsind.Über die klassische Finanzberatung hinaus: Was ErzieherKompass für seine Kunden