wichtiger Beitrag zu Quebecs Batterieversorgung

Calgary, 12. September 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass unser Partner in Quebec, das Institut National de la Recherche Scientifique („INRS“), ein detailliertes Programm mit geologischen Kartierungen und Probenahmen aus freiliegenden Siliziumdioxidstrukturen im unternehmenseigenen Siliziumdioxidprojekt Matapedia eingeleitet hat. Diese Strukturen (siehe Abbildungen 1-3) wurden erstmals im Juli während einer vom INRS in unserem unternehmenseigenen Siliziumdioxidprojekt Matapedia in St. Moise (Quebec) durchgeführten Erkundung/Sichtung entdeckt. Diese entscheidenden Arbeiten sind ein wichtiger Meilenstein in unserer laufenden Zusammenarbeit mit dem INRS.